16:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Уэйн Руни: "Я останусь в сборной Англии до окончания чемпионата мира в России"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отметил, что не собирается завершать свою карьеру в сборной Англии. По словам форварда, он еще сможет помочь команде на чемпионате мира-2018.

- Мне всего 30 лет, а не 35 или 36, как вы думаете, - приводит Sky Sports слова Руни. - Я будут продолжать. Уже говорил, что не собираюсь уходит из сборной. Я еще не все сделал, что хотел, и буду в сборной до окончания чемпионата мира в России. Райан Гиггз в 30 лет играл так, как в 18. И таких примеров еще много. Я не наивный и понимаю, что уже не 20-летний мальчишка. Но у меня еще остались навыки, которые помогут сборной.

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