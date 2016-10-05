08:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Уэйн Руни: "Рэшфорд - один из лучших игроков мира на данный момент"

0
0
0

Капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни с восхищением отозвался о партнере по команде Маркусе Рэшфорде. 18-летний форвард был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Мальты (8 октября) и Словении (11 октября).

- Маркус работает просто великолепно, - цитирует Sky Sports Руни. - Наверное, это один из самых классных игроков в мировом футболе на данный момент. Уверен: если он продолжит в том же духе, то станет суперзвездой.

Он великолепен с первого дня попадания в основной состав "МЮ". Он полностью заслужил вызова в сборную. 

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ