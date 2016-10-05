Уэйн Руни: "Рэшфорд - один из лучших игроков мира на данный момент"

Капитан "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни с восхищением отозвался о партнере по команде Маркусе Рэшфорде. 18-летний форвард был вызван в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Мальты (8 октября) и Словении (11 октября).

- Маркус работает просто великолепно, - цитирует Sky Sports Руни. - Наверное, это один из самых классных игроков в мировом футболе на данный момент. Уверен: если он продолжит в том же духе, то станет суперзвездой.

Он великолепен с первого дня попадания в основной состав "МЮ". Он полностью заслужил вызова в сборную.