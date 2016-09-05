Уэльс разгромил Молдавию, Сербия сыграла вничью с Ирландией

Сборная Уэльса в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Молдавию – 4:0. Голы на свой счет записали Сэм Воукс, Джо Аллен, а дублем отметился Гарет Бэйл.

В параллельном матче группы D Сербия в родных стенах не удержала победу в игре против сборной Ирландии – 2:2. Уже на третьей минуте полузащитник гостей Джефф Хендрик вывел свою команду вперед, но на 62-й минуте хавбек Филип Костич сравнял счет, а спустя 7 минут нападающий Душан Тадич реализовал пенальти. Тем не менее, на 80-й минуте нападающий Дэрил Мерфи восстановил равновесие в счете.

Ранее в этой же группе сборная Австрии в гостях обыграла Грузию – 2:1.