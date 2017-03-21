Участник масленичных боев: "Публикация The Mirror является явной фальсификацией"

Участники масленичных боев в Москве поделились мнением о публикации английского издания The Mirror, в котором кулачные бои на Масленицу были выданы за потасовки футбольных хулиганов. По словам одного из них, отличить фанатские потасовки от традиционных кулачных боев очень просто - ведь в последних отсутствует злость и агрессия, а основным принципом кулачного боя стенка на стенку является "бей и улыбайся".

"Публикация The Mirror является явной фальсификацией. Мероприятие, показанное на видеозаписи, проводится на Масленицу в Измайловском парке на протяжении пяти лет, – цитирует RT участника подобных мероприятий. - Одной из составляющих его является кулачный бой стенка на стенку. Большая часть людей, принимающих в нем участие, к футболу не имеет никакого отношения – пришёл человек блинов поесть и захотел размяться".

Напомним, ранее британский таблоид в своей статье утверждает, что российские фанаты готовятся к нападению на британских болельщиков на ЧМ-2018. Авторы добавили к материалу видеоролик якобы с дракой фанатских группировок. На самом деле он оказался съемкой кулачных боев, проходивших в Измайлове во время гуляний на Масленицу.