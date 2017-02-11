Убыток стадионов ЧМ-2018 может превысить 2,4 миллиарда рублей за три года

Совокупный убыток семи стадионов, которые возводятся к чемпионату мира-2018, может превысить 2,4 миллиарда рублей в период с 2018 оп 2020 год. Такую информацию опубликовало агентство RNS на основе экспертных оценок рентабельности, подготовленных к обсуждению в профильных ведомствах.

Отметим, что во всех семи случаях заказчиком и застройщиком выступает ФГУП "Спорт-Инжиниринг". Речь идет о стадионах в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

В условиях плохой рыночной конъюнктуры убытки стадионов в год проведения чемпионата мира могут превысить 1 миллиард рублей, в 2019-м они составят более 900 миллионов, а в 2020-м – около 500 миллионов рублей. Негативный сценарий реализуется, если титульные спонсоры не придут ни на один стадион сразу после ЧМ, а доходы от аренды помещений на всех стадионах не будут превышать 300 миллионов рублей в год.

Согласно базовому сценарию, убытки стадионов в 2018 году составят около 1 миллиарда рублей, в 2019 году сократятся до 500 миллионов рублей и к 2020 году снизятся до около 130 миллионов рублей. Стадионы в рамках этого допущения выйдут на окупаемость к 2022 году.

Самый благоприятный вариант предполагает, что убыток 2018 года составит более 800 миллиона рублей, но стадионы выйдут в плюс уже в 2019 году – совокупная прибыль стадионов составит около 300 миллионов рублей. В 2020 году прибыль снизится до 150 миллионов рублей, отмечается в материалах.

В "Спорт-Инжиниринге" отказались комментировать расчеты рентабельности стадионов.