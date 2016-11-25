У ФИФА нет серьезных тревог по готовности России к чемпионату мира-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что ФИФА не испытывает серьезных тревог по поводу текущей готовности РФ к чемпионату мира. По его словам, на встрече не было принято судьбоносных решений.

- Вчера у нас была регулярная встреча. Совет проходит каждые три месяца, - приводит "Р-Спорт" слова Сорокина. - Собираются директора по всем направлениям с их стороны (ФИФА. - Прим. "СЭ"), директора с нашей стороны, и идет короткий доклад по текущему состоянию. Ничего судьбоносного вчера не было. Конечно, коллеги (из ФИФА. - Прим. "СЭ") отмечают какие-то моменты, которые их тревожат (по организации ЧМ-2018. - Прим. "СЭ"). Но ничего крупного, тревожащего их, нет сейчас.

Есть отдельные моменты, по которым мы работаем. Это задержка строительства нескольких гостиниц, потенциальные риски, связанные с небольшой задержкой строительства стадиона в Самаре. Но все наши вызовы мы знаем и знаем, как с ними обращаться.

По словам Сорокина, "по Санкт-Петербургу немножко всех взбудоражили вибрации поля".

- Но мы рассказали, какие меры принимаются. У городских властей, у генподрядчика есть конкретный план ликвидации этой вибрации. Плюс строительство стадиона еще не завершено. Это не то, что поле было предложено для использования. Идет нормальный процесс докручивания всех элементов стадиона, он еще не сдан.

По Самаре недавно Виталий Леонтьевич Мутко провел совещание прямо на стадионе. Обозначены сроки ликвидации отставания. Ничего ошеломляюще тревожащего нет по всем функциям и по всем городам турнира. По Казани будет адаптация стадиона, строительство временной инфраструктуры. Но заметных жалоб к городу нет, - подытожил Сорокин.