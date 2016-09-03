У ФИФА нет опасения насчет стадиона в Петербурге

Никаких сомнений в том, что Санкт-Петербург примет матчи Кубка конфедераций 2017 года, больше не осталось. Об этом сообщил представитель ФИФА Чарльз Ботта. По его словам, руководство ФИФА сегодня будет проинформировано, что ситуация со стройкой стадиона нормализовалась.

- Еще два дня назад стройка вызывала у меня беспокойство, а после сегодняшнего визита я спокоен и усну спокойно, - цитирует ТАСС Ботта. - После обеда я отправлю генсекретарю ФИФА отчет о том, что никаких рисков того, что Санкт-Петербург не примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, нет. Сейчас стройка организована, есть структура, я это вижу. Только не переоценивайте это, потому что остается еще большой объем работы.