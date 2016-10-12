Твиттер сборной Сан-Марино нецензурно отметил первый выездной гол команды с 2001 года

Сборная Сан-Марино в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Норвегии (1:4) забила первый гол в выездной официальной игре с апреля 2001 года. На 54-й минуте отличился форвард Маттиа Стефанелли, сделавший счет 1:1.

Твиттер национальной команды в нецензурной форме упомянул об этом событии, назвав игрока "чертовой легендой".

WE FUCKING SCORED AN AWAY GOAL. STEFANELLI YOU FUCKING LEGEND! – San Marino (@soccersanmarino) 11 октября 2016 г.

Предыдущий гол на выезде санмаринцы провели в ворота Латвии в матче квалификации ЧМ-2002, который завершился вничью - 1:1.