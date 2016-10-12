00:19 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Твиттер сборной Сан-Марино нецензурно отметил первый выездной гол команды с 2001 года

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Сборная Сан-Марино в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Норвегии (1:4) забила первый гол в выездной официальной игре с апреля 2001 года. На 54-й минуте отличился форвард Маттиа Стефанелли, сделавший счет 1:1.

Твиттер национальной команды в нецензурной форме упомянул об этом событии, назвав игрока "чертовой легендой". 

Предыдущий гол на выезде санмаринцы провели в ворота Латвии в матче квалификации ЧМ-2002, который завершился вничью - 1:1.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Al Rains

Вот такая жизнь в Fucking Europe))

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