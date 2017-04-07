Туристический потенциал России перед ЧМ-2018 будут продвигать в китайских соцсетях

Туристический потенциал России в преддверии чемпионата мира-2018 начнут продвигать в социальных сетях Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова. Ранее в СМИ появилась информация, что на ЧМ-2018 приедут до 100 тысяч болельщиков из Китая.

- Мы видим работу по продвижению России как туристской дестинации в социальных сетях Китая, - цитирует ТАСС Сафонова. - У них есть несколько очень известных, масштабных социальных сетей, и в этом году мы начнем работу с китайскими социальными сетями. У них огромная аудитория, порядка 600 млн человек, поэтому мы считаем это очень важным, современным, высокотехнологичным каналом продвижения информации о нашей стране.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах нашей страны, и, конечно, мы считаем, что это очень серьезный побудительный мотив для того, чтобы большое количество болельщиков приехали на праздник футбола. В Китае порядка 300 млн человек являются футбольными болельщиками.