Три новых гостиницы откроют в Нижнем Новгороде в следующем году к чемпионату мира-2018

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сообщил, что три гостиницы будут введены в Нижнем Новгороде в 2017 году в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 года. Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

– Три гостиницы мы ввели досрочно, всего нам надо шесть гостиниц ввести, еще три в следующем году откроем, – цитирует ТАСС Шанцева. – У нас есть туроператор речного флота, который располагает комфортабельными судами с хорошими номерами, ресторанным питанием, и мы можем пришвартовать от двух до 10 судов на пирсе этой компании, который находится в видимости стадиона. Мы считаем, что при тех требованиях, которые предъявила ФИФА, абсолютно справимся с этой задачей на самом высоком уровне.