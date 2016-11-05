20:16 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Три бейсджампера прыгнули с крыши стадиона на Крестовском острове

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Трое бейсджамперов спрыгнули с парашютами в чашу строящегося стадиона ЧМ-2018 на Крестовском острове, сообщает Life.ru. Высота арены составляет 79 м, с учетом пилонов - 110 м.

Стадион должны сдать в эксплуатацию в конце этого года. На нем пройдут три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место чемпионата мира-2018.

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https://life.ru/t/life78/927116/troie_bieisdzhampierov_spryghnuli_s_kryshi_zienit-arieny_v_chashu_stadiona

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