Три бейсджампера прыгнули с крыши стадиона на Крестовском острове

Трое бейсджамперов спрыгнули с парашютами в чашу строящегося стадиона ЧМ-2018 на Крестовском острове, сообщает Life.ru. Высота арены составляет 79 м, с учетом пилонов - 110 м.

Стадион должны сдать в эксплуатацию в конце этого года. На нем пройдут три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место чемпионата мира-2018.