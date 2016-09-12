Тренировочные площадки в Нижнем Новгороде после ЧМ-2018 отдадут спортшколам

Тренировочные площадки для участников чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде после турнира отдадут спортивным школам, сообщает niann.ru со ссылкой на заместителя губернатора Дмитрия Сватковского. Недавно стартовало строительство одной из площадок возле ФОК "Мещерский".

- Эта площадка вместе с двумя другими – на стадионе "Локомотив", а также тренировочная площадка ДЮСШ "Мещера" – после турнира, по решению губернатора Валерия Шанцева, будут использовать детско-юношеские спортивные школы и местный футбольный клуб, - подчеркнул Сватковский. - С точки зрения наследия, появление новых тренировочных полей – это большой шаг вперед для развития футбола в Нижнем Новгороде. В городе появится, по сути, еще два новых небольших футбольных стадиона, которые будут оборудованы всем необходимым для полноценного тренировочного процесса. Например, натуральный газон площадки на улице Карла Маркса будет оснащен подогревом и по качеству не уступит газону на стадионе "Нижний Новгород".

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игру 1/8 финала и четвертьфинал.