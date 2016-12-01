Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Екатеринбурге получат название "Исеть" и "Ермак"

Две тренировочные площадки для участников чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге сменят названия по требованию ФИФА, сообщает welcome2018.com. Реконструируемые стадионы "Химмаш" и "Урал" станут называться "Ермак" и "Исеть" соответственно. Третья площадка - "Калининец" - сохранит свое название.

Сейчас на "Урале" возводится каркас и идет устройство наружных сетей. На "Калининце" снесены трибуны, завершены демонтаж конструкций и работы по укреплению фундамента, возводится каркас здания и идет подготовка основания и устройства дренажа для футбольного поля. "Химмаш" будет построен с нуля, сейчас на месте будущей тренировочной площадки идет засыпка основания.

В Екатеринбурге также реконструируется стадион "Центральный", на котором пройдут четыре игры группового турнира ЧМ-2018.