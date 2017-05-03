Тренировочные площадки ЧМ-2018 в Адлере готовы на 95 процентов

Готовность тренировочных площадок Адлера для участников чемпионата мира-2018 составляет 95 процентов, сообщает ТАСС. В Краснодарском крае в общей сложности будет 8 подобных объектов - в Краснодаре, Геленджике, Анапе и Сочи.

"Сейчас на спортивных объектах в Адлере завершаются основные строительно-монтажные работы. Речь идет о наладке основных инженерных сетей, нанесении разметки футбольных полей, внутренней отделке административно-бытовых комплексов, установке скамеек для судей и запасных игроков. Кроме того, ведутся работы по благоустройству территории. Готовность площадок составляет порядка 95 процентов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сочи примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.