Тренировочные базы в Екатеринбурге к ЧМ-2018 введут в строй в ноябре 2017 года

Тренировочные базы в Екатеринбурге к чемпионату мира 2018 года будут введены в строй в ноябре 2017 года. Об этом сообщил замглавы горадминистрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

– В ноябре 2017 года спорткомплексы "Калининец", "Урал" и парк-стадион "Химмаш" будут введены в строй, – цитирует ТАСС Тушина.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будут реконструированы четыре спортивных комплекса, которые станут тренировочными базами для сборных. На эти цели по мастер-плану планируется потратить 594 миллиона рублей на стадион "Уралмаш", более 80 миллионов рублей – на комплексы "Калининец" и "Урал". Сумма, необходимая для развития парка–стадиона "Химмаш", пока не называлась.