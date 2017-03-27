Тренировочные базы ЧМ-2018 в Воронеже будут готовы в ноябре

Реконструкция тренировочных баз чемпионата мира-2018 в Воронеже будет завершена в ноябре этого года, сообщает welcome2018.com со ссылкой на главного специалиста отдела областного управления по физкультуре и спорту Алексея Сушкова. По его словам, на ремонт стадионов "Локомотив" и "Чайка" выделено 315 миллионов рублей.

- По техзаданию реконструкция двух стадионов в Воронеже должна быть завершена в ноябре 2017 года. На реконструкцию из федерального бюджета в прошлом году направили по 47,5 миллиона рублей на каждый объект. В 2017 году пришло 129 миллионов рублей, из бюджета области - порядка 63 миллионов, из городского - около 29.

Поля будут натуральные, по всем требованиям ФИФА, с правильными поливочно-дренажными системами.

Воронежские стадионы входят в число 64 баз для участников турнира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.