18:33 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Тренировочная база в нижегородском Бору откроется летом

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Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил, что открытие тренировочной базы в городе Бор Нижегородской области состоится этим летом. Сватковский добавил, что нижегородские власти рассчитывают на включение объекта в официальный каталог баз команд чемпионата мира.

Спортивная база включает футбольное поле с натуральным газоном и шестиэтажную гостиницу, в которой одновременно смогут проживать до 150 спортсменов. На объекте имеется спа-зона, медицинский центр, тренажерный и фитнес-залы.

База с современным футбольным покрытием в Бору откроется летом этого года, – цитирует Сватковского welcome2018.com. – Она станет "домом" не только для футболистов, но и многих других профессиональных спортсменов, благодаря расположенному рядом с базой физкультурному центру "Красная горка", где есть ледовая арена, игровой зал, бассейн. Таким образом, в Бору формируется новый спортивный кластер, где нижегородские спортсмены в самых современных условиях смогут готовиться к крупным международным стартам – вплоть до Олимпийских игр.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/trenirovochnaya-baza-v-nizhegorodskom-boru-otkroetsya-letom/

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