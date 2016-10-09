Томас Мюллер: "Секрет моих голов - в старых щитках Подольски"

Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после победы над Чехией (3:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018 подчеркнул, что у него есть специальный предмет экипировки, который помогает ему забивать. Во встрече с чехами Подольски оформил дубль.

– Секрет голов – в старых щитках Подольски, – приводит Bild слова Мюллера. – У нас что-то вроде игры с заведующим инвентарем. Во время Euro-2016 я играл в других щитках, и он намекнул, что мне нужно вновь одеть старые щитки Польди, чтобы снова начать забивать.