20:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Томас Мюллер: "Секрет моих голов - в старых щитках Подольски"

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Нападающий сборной Германии Томас Мюллер после победы над Чехией (3:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018 подчеркнул, что у него есть специальный предмет экипировки, который помогает ему забивать. Во встрече с чехами Подольски оформил дубль.

– Секрет голов – в старых щитках Подольски, – приводит Bild слова Мюллера. – У нас что-то вроде игры с заведующим инвентарем. Во время Euro-2016 я играл в других щитках, и он намекнул, что мне нужно вновь одеть старые щитки Польди, чтобы снова начать забивать.

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