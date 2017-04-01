Тите - второй по популярности "кандидат" в президенты Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите является вторым по популярности "кандидатом" на пост президента страны, сообщает Globo Esporte. Согласно опросу Института исследований Параны, за него на выборах проголосовали бы 14,8 процента респондентов. Лидирует же в опросе бывший глава государства Луис Игнасиу Лула да Силва (22,6 процента), занимавший пост с 2003 по 2011 год. Отметим, что ни Тите, ни Луис Игнасиу не планируют участвовать в выборах.

Тите возглавил сборную Бразилии летом 2016 года. В отборочном турнире ЧМ-2018 бразильцы лидируют в группе и уже обеспечили себе путевку в финальную стадию.