20:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Тите: "Тиагу Силва входит в костяк сборной Бразилии на ЧМ-2018"

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Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что рассчитывает на защитника "ПСЖ" Тиагу Силву на чемпионате мира-2018 в России. На момент турнира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, экс-футболисту московского "Динамо" будет 33 года.

- Я мечтаю о победе на чемпионате мира, поэтому я и взялся за эту работу, - цитирует твиттер BrazilStats2 Тите. - Сейчас мы должны пробиться на турнир. У нас есть молодые футболисты вроде Коутинью, Неймара и Маркиньюса. Есть и опытные, такие, как Виллиан, Тиагу Силва, Марселу, Дани Алвес. Тиагу Силва входит в костяк футболистов, на которых я рассчитываю на чемпионате мира.

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Материалы REN-TV

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