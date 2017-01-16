Тите: "Тиагу Силва входит в костяк сборной Бразилии на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что рассчитывает на защитника "ПСЖ" Тиагу Силву на чемпионате мира-2018 в России. На момент турнира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, экс-футболисту московского "Динамо" будет 33 года.

- Я мечтаю о победе на чемпионате мира, поэтому я и взялся за эту работу, - цитирует твиттер BrazilStats2 Тите. - Сейчас мы должны пробиться на турнир. У нас есть молодые футболисты вроде Коутинью, Неймара и Маркиньюса. Есть и опытные, такие, как Виллиан, Тиагу Силва, Марселу, Дани Алвес. Тиагу Силва входит в костяк футболистов, на которых я рассчитываю на чемпионате мира.