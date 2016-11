Тите: "Ожидал большего от сборной Аргентины"

Главный тренер сборной Бразилии Тите доволен игрой своей команды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Аргентиной (3:0). Специалист уверен, что эта команда еще далека от своего максимума и может прибавить.

- Рад победе и доволен нашей игрой, - приводит Four Four Two слова Тите. - Не ожидал, что Бразилия одержит пять побед в пяти матчах. Нам удалось сделать очередной шаг на пути к чемпионату мира, но эта команда может прибавить. Мы должны научиться терпеть, как сегодня, когда Аргентина была сильнее в некоторых отрезках.

Я ожидал большего от соперника. Вначале аргентинцы выглядели более интересно, но мы получили численный перевес в защите благодаря быстрому движению. Это позволило нам проходить к воротам и открыть счет. Это заставило Аргентину открывать свободные зоны.