10:36 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Тите: "Чувствую себя счастливым, благодаря болельщикам сборной Бразилии"

0
0
0

Главный тренер сборной Бразилии Тите остался доволен победой над Боливией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (5:0). Также он поблагодарил фанатов, своих игроков и физиотерапевтов.

- Я сегодня чувствую себя счастливым из-за теплоты и искренней поддержки со стороны болельщиков, - цитирует Namibian Тите. - Каждый из моих игроков упорно трудился, и мы должны быть довольны нашей работой. Конечно, я очень рад, но стоит также отметить наших физиотерапевтов, которые творят чудеса при подготовке игроков к матчам.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ