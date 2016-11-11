Тиагу Силва: "Теперь могу сказать своим детям, что папа вернулся"

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Аргентиной (3:0) подчеркнул, что рад возвращению в состав национальной команды. 32-летний футболист, который ранее был капитаном бразильцев, в последнее время не имел регулярной игровой практики из-за конфликта с бывшим главным тренером.

- Я рад возвращению в сборную Бразилии, мечтал об этом, - приводит Globo Esporte слова Силвы. - Раньше мои дети спрашивали меня, почему я не играю за национальную команду. Но сегодня я с гордостью могу сказать, что папа вернулся.