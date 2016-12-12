21:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

The Sun: Англия поставит под угрозу участие в ЧМ-2018?

0
0
0
8

Сборная Англии может быть исключена из числа участников чемпионата мира-2018, сообщает The Sun. Пятеро бывших чиновников FA обратились к правительству Великобритании, чтобы внести несколько значительных поправок в устав организации. Они требуют:

– Уменьшить количество комитетов FA.

– Создать комитет, отвечающий за важные решения.

– Изменить структуру Совета организации. Ограничить право премьер-лиги блокировать решения Совета.

Подобные действия рассматриваются как вмешательство государства в дела федерации. Это противоречит действующему уставу ФИФА, из-за чего сборная Англии может быть отстранена от участия в предстоящем чемпионате мира. Ранее такое наказание уже постигло сборные Греции, Нигерии, Кувейта, Эфиопии и Ирана.

0
0
0
8
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

ЗЮК/////////////Гоблин немытый, ты на подсосе работаешь у англосаксов. Подстилка дешёвая.

21:49

ЗЮК

Модератор,извиняюсь,думал,что опять мои комментарии удаляют.

21:44

ЗЮК

баламошка,иди сосни за дрова,а то замёрзнешь,калоголовый.

21:43

thearistarx

дотяфкались островитяне. не рой яму другому.. или это такой изощрённый способ бойкота, типа "нас не пустили" ?

21:29

баламошка

ЗЮК баламошка,телевизороголовый юнец.////////////////Иди нырни в пелотку Хиллари.

21:29

ЗЮК

баламошка,ты телевизороголовый юнец.Модератор,удали себе мозги.

21:26

ЗЮК

баламошка,телевизороголовый юнец.

21:19

баламошка

Во-во, пусть угомонятся, шестёрки пиндосные.

21:14

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ