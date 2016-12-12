The Sun: Англия поставит под угрозу участие в ЧМ-2018?

Сборная Англии может быть исключена из числа участников чемпионата мира-2018, сообщает The Sun. Пятеро бывших чиновников FA обратились к правительству Великобритании, чтобы внести несколько значительных поправок в устав организации. Они требуют:

– Уменьшить количество комитетов FA.

– Создать комитет, отвечающий за важные решения.

– Изменить структуру Совета организации. Ограничить право премьер-лиги блокировать решения Совета.

Подобные действия рассматриваются как вмешательство государства в дела федерации. Это противоречит действующему уставу ФИФА, из-за чего сборная Англии может быть отстранена от участия в предстоящем чемпионате мира. Ранее такое наказание уже постигло сборные Греции, Нигерии, Кувейта, Эфиопии и Ирана.