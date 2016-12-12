The Sun: Англия поставит под угрозу участие в ЧМ-2018?

Сборная Англии может быть исключена из числа участников чемпионата мира-2018, сообщает The Sun. Пятеро бывших чиновников FA обратились к правительству Великобритании, чтобы внести несколько значительных поправок в устав организации. Они требуют:
– Уменьшить количество комитетов FA.
– Создать комитет, отвечающий за важные решения.
– Изменить структуру Совета организации. Ограничить право премьер-лиги блокировать решения Совета.
Подобные действия рассматриваются как вмешательство государства в дела федерации. Это противоречит действующему уставу ФИФА, из-за чего сборная Англии может быть отстранена от участия в предстоящем чемпионате мира. Ранее такое наказание уже постигло сборные Греции, Нигерии, Кувейта, Эфиопии и Ирана.
баламошка
ЗЮК/////////////Гоблин немытый, ты на подсосе работаешь у англосаксов. Подстилка дешёвая.
21:49
ЗЮК
Модератор,извиняюсь,думал,что опять мои комментарии удаляют.
21:44
ЗЮК
баламошка,иди сосни за дрова,а то замёрзнешь,калоголовый.
21:43
thearistarx
дотяфкались островитяне. не рой яму другому.. или это такой изощрённый способ бойкота, типа "нас не пустили" ?
21:29
баламошка
ЗЮК баламошка,телевизороголовый юнец.////////////////Иди нырни в пелотку Хиллари.
21:29
ЗЮК
баламошка,ты телевизороголовый юнец.Модератор,удали себе мозги.
21:26
ЗЮК
баламошка,телевизороголовый юнец.
21:19
баламошка
Во-во, пусть угомонятся, шестёрки пиндосные.
21:14