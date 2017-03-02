Территорию у "Волгоград-Арены" благоустроят за 3 миллиона рублей

В Волгограде объявили конкурс на благоустройство территории возле стадиона чемпионата мира-2018, сообщает v102.ru. Начальная цена работ составляет 3 миллиона рублей. Согласно технической документации, вокруг стадиона планируется возведение комплекса объектов. Среди них площадки для билетирования, аккредитации, пункт досмотра, центр волонтеров, парковки, в том числе отдельные для инвалидов, службы безопасности, VIP-персон и СМИ. Проектная организация должна предусмотреть в документации асфальтирование периметра стадиона, устройство проездов, пешеходных дорожек, освещения, при необходимости взрывозащитных конструкций, а также инженерных сетей и озеленение.

"Волгоград-Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.