10:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Территорию у "Волгоград-Арены" благоустроят за 3 миллиона рублей

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В Волгограде объявили конкурс на благоустройство территории возле стадиона чемпионата мира-2018, сообщает v102.ru. Начальная цена работ составляет 3 миллиона рублей. Согласно технической документации, вокруг стадиона планируется возведение комплекса объектов. Среди них площадки для билетирования, аккредитации, пункт досмотра, центр волонтеров, парковки, в том числе отдельные для инвалидов, службы безопасности, VIP-персон и СМИ. Проектная организация должна предусмотреть в документации асфальтирование периметра стадиона, устройство проездов, пешеходных дорожек, освещения, при необходимости взрывозащитных конструкций, а также инженерных сетей и озеленение.

"Волгоград-Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

 

Дополнительная информация

http://v102.ru/society/63201.html

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