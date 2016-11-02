Тереза Мэй: "Запрет ФИФА на красные маки на форме британских сборных возмутителен"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возмутилась тем, что ФИФА намерена запретить сборным Англии и Шотландии выйти на матч отборочного турнира ЧМ-2018 11 ноября в форме с красными маками. Красные маки – символ памяти погибших солдат, а 11 ноября как раз День памяти в странах Содружества.

– Это возмутительно, – цитирует The Guardian Мэй. – Игроки хотят почтить память тех, кто отдал свою жизнь за безопасность страны. А ФИФА, прежде чем заниматься чужими делами, следует разобраться с проблемами, которые есть у нее.