21:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Тереза Мэй: "Запрет ФИФА на красные маки на форме британских сборных возмутителен"

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возмутилась тем, что ФИФА намерена запретить сборным Англии и Шотландии выйти на матч отборочного турнира ЧМ-2018 11 ноября в форме с красными маками. Красные маки – символ памяти погибших солдат, а 11 ноября как раз День памяти в странах Содружества.

– Это возмутительно, – цитирует The Guardian Мэй. – Игроки хотят почтить память тех, кто отдал свою жизнь за безопасность страны. А ФИФА, прежде чем заниматься чужими делами, следует разобраться с проблемами, которые есть у нее.

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