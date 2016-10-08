Тео Уолкотт: "Англия полна желания реабилитироваться за неудачу на Euro-2016"

Нападающий "Арсенала" и сборной Англии Тео Уолкотт в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Мальты отметил, что он не собирается останавливаться на достигнутом. 27-летний форвард сумел отличиться в трех последних матчах из четырех в составе сборной Англии.

– Я не собираюсь останавливаться на достигнутом, – приводит BBC слова Уолкота. – Продолжаю усердно работать на тренировках и всякий раз стараюсь превзойти соперника. Сейчас у нас в команде много новых игроков. Все мы полны желания реабилитироваться за неудачное выступление сборной Англии на Euro-2016. Не вижу причин, по которым у нас могло бы не получиться. У игроков есть определенная свобода действий на поле, и это является хорошим предзнаменованием будущих побед.