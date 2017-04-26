Главный тренер "Аль-Джазиры" Хенк тен Кате отказался возглавить сборную Голландии. Он подтвердил, что провел переговоры в Абу-Даби с техническим директором голландской сборной Хансом ван Брекеленом.

– Мне предложили работу в понедельник, – цитирует De Telegraaf тен Кате. – Но я в итоге решил не принимать это предложение.

Представители сборной Голландии также вели переговоры с наставником "Фенербахче" Диком Адвокатом.

Напомним, последним главным тренером голландцев был Данни Блинд – его уволили после проигрыша Болгарии (0:2) 25 марта.