10:32 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Тарас Степаненко: "Сборная Украины после нескольких тренировок с Шевченко играет по-другому"

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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после победы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Косово (3:0) подчеркнул, что команда изменила стиль игры под руководством Андрея Шевченко.

По его словам, за короткое время можно перестроить команду, если в ней работают хорошие тренеры и футболисты.

- Под руководством Андрея Николаевича за два сбора и несколько тренировок мы начали играть совсем по-другому, - приводит Footballua.tv слова Степаненко. - Если есть хороший тренер и хорошие заготовки, то команду можно создать даже за короткое время.

Дополнительная информация

http://footballua.tv/news/football/33259--taras-stepanenko-pri-shevchenko-grajemo-po-inshomu

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