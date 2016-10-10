Тарас Степаненко: "Сборная Украины после нескольких тренировок с Шевченко играет по-другому"

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко после победы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Косово (3:0) подчеркнул, что команда изменила стиль игры под руководством Андрея Шевченко.
По его словам, за короткое время можно перестроить команду, если в ней работают хорошие тренеры и футболисты.
- Под руководством Андрея Николаевича за два сбора и несколько тренировок мы начали играть совсем по-другому, - приводит Footballua.tv слова Степаненко. - Если есть хороший тренер и хорошие заготовки, то команду можно создать даже за короткое время.
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http://footballua.tv/news/football/33259--taras-stepanenko-pri-shevchenko-grajemo-po-inshomu