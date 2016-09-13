11:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Талисман ЧМ-2018 будет выбран 26 октября в прямом эфире Первого канала

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Талисман чемпионата мира 2018 года будет выбран 26 октября. Об этом сообщил министр спорта России, президент РФС и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко. На роль талисмана претендуют три животных - волк, кот и тигр.

- После голосования осталось три претендента на талисман - волк, кот, тигр, - цитирует ТАСС Мутко. - 26 октября будет сделан выбор. В ближайшее время будет запущено всенародное голосование - каждый сможет проголосовать, талисман будет выбран в прямом эфире Первого канала.


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3616478

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вперед Германия!!!!!

Путин - это же талисман всего в "этой стране".

12:03

bobik777

Талисманом ЧМ должен быть Мутко!

11:52

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