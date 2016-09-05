Талгат Байсуфинов: "Казахстан в матче с Польшей потерял два очка"

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов остался доволен ничьей с Польшей в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (2:2). Тем не менее он считает, что его команда могла добиться победы в прошедшей встрече.

– Во-первых, спасибо всем за поздравления с днем рождения – этот день я точно запомню на всю жизнь, – цитирует sports.kz Байсуфинова. – Я поблагодарил ребят за то, как они сыграли во втором тайме, от всей казахской нации. С одной стороны, я очень доволен результатом – ничья с Польшей – это хорошо, но, с другой, мне кажется, что мы потеряли два очка. Я говорил, что мы будем играть на победу – так и получилось. Сегодня все наши футболисты заслуживают только похвалы. Мы ни на минуту не теряли надежды, хотя при счете 0:2 было непросто. Думаю, этот матч всем понравился.