14:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сын Славы Метревели вместе с Весниной стал послом ЧМ-2018 от Сочи

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Сергей Метревели, сын чемпиона Европы-1960 Славы Метревели, стал вторым послом чемпионата мира-2018 от Сочи. В сентябре первым послом города стала олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина. 

- Сегодня особое внимание мы уделяем продвижению Сочи как города-организатора Кубка конфедераций и чемпионата мира, информированию жителей и гостей курорта о ходе подготовки, - цитирует "Российская газета" мэра Сочи Анатолия Пахомова. - В этой связи для нас очень важным является назначение послов. Первым послом ФИФА города Сочи стала прославленная теннисистка Елена Веснина. Сегодня я рад представить еще одного человека, неразрывно связанного с развитием спорта и, в частности, футбола в городе Сочи. Это Сергей Метревели, который продолжает дело своего отца, сочинца и легендарного футболиста Славы Метревели.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/11/19/syn-proslavlennogo-futbolista-metreveli-stal-poslom-chm-2018.html

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