Судья матча отборочного турнира ЧМ-2018 пожизненно дисквалифицирован

Ганский арбитр Джозеф Одартей Лэмпти пожизненно дисквалифицирован ФИФА, сообщает официальный сайт федерации. Он был признан виновным в нарушении правила 69 часть 1 ("незаконное влияние на результат матча") во встрече отборочного турнира ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом 12 ноября 2016 года (2:1). В конце первого тайма поединка рефери назначил спорный пенальти в ворота сенегальцев, с помощью которого южноафриканцы открыли счет.

Дополнительная информация будет обнародована после завершения расследования. С представителя ганской федерации Дэвида Ларьеа, также фигурировавшего в деле, все обвинения были сняты.