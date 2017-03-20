16:47 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Судья матча отборочного турнира ЧМ-2018 пожизненно дисквалифицирован

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Ганский арбитр Джозеф Одартей Лэмпти пожизненно дисквалифицирован ФИФА, сообщает официальный сайт федерации. Он был признан виновным в нарушении правила 69 часть 1 ("незаконное влияние на результат матча") во встрече отборочного турнира ЧМ-2018 между ЮАР и Сенегалом 12 ноября 2016 года (2:1). В конце первого тайма поединка рефери назначил спорный пенальти в ворота сенегальцев, с помощью которого южноафриканцы открыли счет.

Дополнительная информация будет обнародована после завершения расследования. С представителя ганской федерации Дэвида Ларьеа, также фигурировавшего в деле, все обвинения были сняты.

 

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