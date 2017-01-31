Судьи во время ЧМ-2018 будут иметь базу в Москве

Московский спортивный комплекс "Сокол", расположенный в Елизаветинском переулке, станет тренировочной площадкой для судей чемпионата мира 2018 года, информирует welcome2018.com. На территории базы появятся два футбольных поля с натуральным газоном и одно тренировочное с искусственным.

Стадион "Сокол" был построен в 1938 году. В настоящее время здесь есть два футбольных поля с искусственным покрытием, мини-поле с искусственным покрытием, волейбольные площадки, беговые дорожки, площадка комплекса ГТО и городок для стрельбы из лука.