16:23 31 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Судьи во время ЧМ-2018 будут иметь базу в Москве

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Московский спортивный комплекс "Сокол", расположенный в Елизаветинском переулке, станет тренировочной площадкой для судей чемпионата мира 2018 года, информирует welcome2018.com. На территории базы появятся два футбольных поля с натуральным газоном и одно тренировочное с искусственным.

Стадион "Сокол" был построен в 1938 году. В настоящее время здесь есть два футбольных поля с искусственным покрытием, мини-поле с искусственным покрытием, волейбольные площадки, беговые дорожки, площадка комплекса ГТО и городок для стрельбы из лука.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/trenirovochnoy-ploshchadkoy-arbitrov-chm-2018-stanet-stadion-sokol-v-moskve/

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