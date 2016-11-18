Суд закрыл для СМИ заседание по делу бывшего вице-губернатора Петербурга

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга по требованию следователя закрыл для СМИ заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство СК об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, информирует ТАСС. Чиновник на днях был задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей. Следователи установили данный факт при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.