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Суд закрыл для СМИ заседание по делу бывшего вице-губернатора Петербурга

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24 апреля 2014 года. Санкт-Петербург. Стройка стадиона на Крестовском острове. Марат ОГАНЕСЯН."Строитель года". Кого подозревают в мошенничестве при возведении стадиона "Крестовский"

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга по требованию следователя закрыл для СМИ заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство СК об аресте бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, информирует ТАСС. Чиновник на днях был задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей. Следователи установили данный факт при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

 

 

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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and0508

Естественно .....Зачем знать всем о коррупции

15:28

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