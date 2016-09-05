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Суд оставил без движения второй иск бывшего генподрядчика стадиона в Петербурге

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без движения второй иск корпорации "Трансстрой" к комитету по строительству Санкт-Петербурга, информирует официальный сайт суда. Отмечается, что исковое заявление бывшего генерального подрядчика строительства стадиона в Петербурге подано с нарушением. В частности, заявление и претензия подписаны представителем, у которого отсутствуют полномочия на их подписание. Истцу предложено исправить нарушения до 1 октября.

В суд поступило всего три исковых заявления – от компании "Трансстрой" и одно от "Инжтрансстрой-СПб". Одно из главных требований – признание недействительным одностороннего отказа от государственного контракта на строительство стадиона.

Напомним, в июле стало известно о расторжении соответствующих контрактов с "Трансстрой-СПб" и инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" на строительство стадиона. Комитет по строительству Петербурга выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика.

Суд в сентябре-октябре рассмотрит иски бывших подрядчиков строительства арены в Питере

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

"Суд" (типа столичного "басманно-басмаческого") заведомо на стороне Смольного: ради чего, спрашивается, "брали Зимний" и... реставрировали крейсер "Аврора".

14:52

shpasic

признание недействительным односторонний отказа

14:26

баламошка

А кто позволит власть имущих засудить? Очевидно было сразу, что питерским ворам ничего не будет. Их могут покарать только другие питерские воры.

14:18

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