Суд оставил без движения второй иск бывшего генподрядчика стадиона в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без движения второй иск корпорации "Трансстрой" к комитету по строительству Санкт-Петербурга, информирует официальный сайт суда. Отмечается, что исковое заявление бывшего генерального подрядчика строительства стадиона в Петербурге подано с нарушением. В частности, заявление и претензия подписаны представителем, у которого отсутствуют полномочия на их подписание. Истцу предложено исправить нарушения до 1 октября.

В суд поступило всего три исковых заявления – от компании "Трансстрой" и одно от "Инжтрансстрой-СПб". Одно из главных требований – признание недействительным одностороннего отказа от государственного контракта на строительство стадиона.

Напомним, в июле стало известно о расторжении соответствующих контрактов с "Трансстрой-СПб" и инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" на строительство стадиона. Комитет по строительству Петербурга выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика.

Суд в сентябре-октябре рассмотрит иски бывших подрядчиков строительства арены в Питере