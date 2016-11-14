Суд объединил встречные иски властей Петербурга и экс-подрядчиков "Крестовского"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединил иски комитета по строительству к бывшим генподрядчикам строительства стадиона "Крестовский" корпорации "Трансстрой" и компании "Инжтрансстрой-СПб" с встречными исками компаний, информирует ТАСС.

– Суд определил объединить в одно производство, – огласил судья на трех заседаниях.

Таким образом, шесть исков были объединены в три производства. Следующие заседания по данным делам состоятся 12 декабря.

В суде комитет по строительству города отстаивает свои права по трем искам к бывшим генподрядчикам, среди них признание расторгнутым контракта на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ, благоустройство прилегающих территорий и завершение работ по строительству стадиона.

Кроме того, бывшие генподрядчики также подали три иска к комитету по строительству о признании недействительным расторжения контракта в одностороннем порядке и взыскании убытков.