Суарес и Кавани вызваны в сборную Уругвая на отборочные матчи с Бразилией и Перу

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес определился с составом команды на отборочные матчи к чемпионату мира 2018 года. 16 ноября уругвайцы сыграют против команды Чили, 24 марта им предстоит встретиться с Бразилией.

Вратари: Мартин Кампанья ("Индепендьенте"), Фернандо Муслера ("Галатасарай"), Эстебан Конде ("Насьональ"), Мартин Сильва ("Васку да Гама").

Защитники: Макси Перейра ("Порту"), Хорхе Фусиле ("Насьональ"), Себастьян Коатес ("Спортинг"), Альваро Перейра ("Серро Портеньо"), Гастон Сильва ("Гранада"), Диего Годин, Хосе Хименес (оба - "Атлетико").

Полузащитники: Матиас Весино ("Фиорентина"), Эхидио Аревало Риос ("Веракрус"), Матиас Корухо ("Сан-Лоренсо"), Хонатан Урретавискайя ("Пачука"), Карлос Санчес ("Монтеррей"), Альваро Гонсалес ("Насьональ"), Николас Лодейро ("Сиэттл Саундерс"), Диего Лаксальт ("Дженоа"), Джорджиан де Арраскаэта ("Крузейро"), Кристиан Родригес ("Пеньяроль").

Нападающие: Эдинсон Кавани ("ПСЖ"), Абель Эрнандес ("Халл Сити"), Диего Ролан ("Бордо"), Кристиан Стуани ("Мидлсбро"), Луис Суарес ("Барселона").