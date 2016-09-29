Суарес и Кавани вызваны в сборную Уругвая

Тренерский штаб сборной Уругвая объявил состав на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Как сообщает пресс-служба команды, нападающий "Барселоны" Луис Суарес и форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани получили приглашения на встречи с Венесуэлой (6 октября) и Колумбией (11 октября).

Полностью состав сборной Уругвая выглядит следующим образом:

вратари Мартин Кампанья ("Индепендьенте"), Гастон Гурусеага ("Пеньяроль"), Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция);

защитники Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Диего Годин ("Атлетико", Испания), Гастон Силва ("Гранада", Испания), Федерико Рикка ("Малага", Испания), Хорхе Фусиле ("Насьональ"), Альваро Перейра ("Серро Портеньо", Парагвай);

полузащитники Матиас Весино ("Фиорентина", Италия), Эхидио Аревало Риос ("Ягуарес Чьяпас", Мексика), Кристиан Родригез ("Индепендьенте", Аргентина), Матиас Корухо ("Сан-Лоренсо", Аргентина), Диего Лаксалт ("Дженоа", Италия), Карлос Санчес ("Монтеррей", Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейро", Бразилия), Николас Лодейро ("Сиэтл Саундерс", США), Гастон Рамирес ("Миддлсбро", Англия);

нападающие Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Абель Эрнандес ("Халл Сити", Англия), Диего Ролан ("Бордо", Франция), Кристиан Стуани ("Миддлсбро", Англия), Луис Суарес ("Барселона", Испания).