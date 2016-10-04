14:52 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Строящийся стадион на Крестовском острове будут охранять с особой тщательностью

0
0
0
2

Все ввозимые на строящийся стадион на Крестовском острове материалы будут досматриваться с особой тщательностью в целях предупреждения террористических актов и радиационного заражения, сообщает "Фонтанка". 28 сентября губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал советующие документы. Основная цель данных мер – не допустить закладку в конструкции стадиона радиоактивных, химических, взрывчатых и иных веществ, которые могут быть использованы для совершения террористического акта.

Кроме того, для контроля периметра строящегося стадиона могут использоваться как технические средства, так и патрули. Также сотрудникам правоохранительных органов и негосударственных служб предписано осуществлять осмотр территории и помещений на предмет обнаружения оставленных без присмотра и не имеющих отношения к организации работы стадиона подозрительных предметов и наблюдение за персоналом на территории объекта в целях выявления признаков подозрительного поведения или попыток нарушения системы специального контроля.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2016/10/04/026/

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Новый вид уголовного наказания появится в России...

Правительство заплутало в поисках рецепта финансового благополучия...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

ещё бы - он теперь дороже золота!

15:27

баламошка

От питерских чиновников?

15:05

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ