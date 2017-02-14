Строительство тренировочных баз к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде идет с отставанием

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что некоторые объекты для чемпионата мира-2018 возводятся с отставанием в один-два месяца. Руководитель отметил, что в ближайшее время проведение работ будет жестко контролироваться. В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч в рамках международного турнира: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

– Есть по ряду объектов отставание, но, на мой взгляд, не критичное – один-два месяца, – цитирует ТАСС Шанцева. – Есть некоторое организационное отставание по тренировочным площадкам на Мещере и стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде, а также стадионе "Химик" в Дзержинске, но это не такие объемные работы. В ближайшее время мы закончим подготовку проектно-технической документации, и как только погодные условия позволят, приступим к этим работам. Я дал указание составить недельный график, жестко контролировать проведение работ на этих объектах.