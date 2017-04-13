Строительство стадиона к чемпионату мира-2018 в Самаре войдет в график в течение двух месяцев

Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что отставание от графика строительства стадиона в Самаре, который примет матчи чемпионата мира 2018 года, будет полностью ликвидировано в течение двух месяцев. Арена в Самаре примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

– Отставание в графиках работ, которое мы наблюдали в октябре прошлого года, сегодня где-то уже полностью ликвидировано, где-то существенно сокращено, – цитирует ТАСС Бабича. – Мы исходим из того, что к июлю по всем основным направлениям работ мы войдем в график, и сегодня нет сомнений, что Самарская область не просто подготовится к чемпионату мира и встретит его достойно, но и получит мощнейший стимул для дальнейшего развития.