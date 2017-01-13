16:01 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Строительство стадиона ЧМ-2018 в Самаре войдет в график до конца февраля

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Руководитель компании "Спорт-Инжиниринг", которая является застройщиком семи стадионов к чемпионату мира-2018, выразил надежду на то, что строительство арены к чемпионату мира-2018 в Самаре вернется в график до конца февраля. Он также добавил, что на темпах строительства не сказались ни новогодние праздники, ни сильные морозы.

– Напряженная ситуация с монтажом металлоконструкций наблюдается в Самаре, отставание связано именно с этим, – приводит ТАСС слова руководителя компании "Спорт-Инжиниринг" Алексея Милованова. – В Самаре достаточно большой и сложный стадион, объем металлоконструкций там в 2 раза больше, чем на большинстве других арен. Вся эта ситуация доставляет больше всего беспокойства, однако к концу февраля, надеюсь, строительство вернется в срок.

Все работали в праздники, мороз тоже никак не сказался на темпах строительства. Генподрядчики у нас опытные, они строили в любых условиях. Подрядчики выполняют все требования, связанные с числом рабочих и количеством техники на площадке. Год будет напряженный, но я не вижу никаких рисков, в связи с которыми мы могли бы что-то не успеть. Подрядчики работают, контракты выполняются. Думаю, в этом году мы получим семь готовых стадионов. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3939524

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