Строительство объектов Ставрополья к чемпионату мира завершится в 2017 году

Глава министерства спорта Ставрополья Роман Марков подчеркнул, что строительство пяти тренировочных полей к чемпионату мира по футболу-2018 в регионе финансируется в полном объеме. По его словам, завершение работ планируется в 2017 году.

- В рамках подготовки к чемпионату мира в регионе в 2017 году планируется завершить строительство пяти тренировочных площадок в местах размещения баз команд-участниц - в Кисловодске, Лермонтове, Ессентуках и Железноводске, а также в поселке Капельница, - приводит ТАСС слова Маркова. - Средства, необходимые для завершения строительства, предусмотрены в полном объеме. Проектом бюджета в 2017 году предусмотрено 143 миллиона 863 тысяч рублей из краевого бюджета и 457 миллионов 615 тысяч из федерального.

Строительные работы ведутся в настоящее время в Лермонтове, Кисловодске, Железноводске и Капельнице. В Ессентуках 19 декабря планируется завершить аукционные процедуры по определению подрядной организации на строительство тренировочной площадки.