Строительство дорог в Калининграде к ЧМ-2018 идет с опережением графика

Врио заместителя губернатора Калининградской области Александр Рольбинов подчеркнул, что подготовка транспортной инфраструктуры в регионе к чемпионату мира-2018 идет с опережением графика, сообщает klops.ru. Ранее комиссия во главе с директором управления дорожного хозяйства Геннадием Лейбовичем провела проверку строящихся дорог, эстакады и мостов.

- На участке между Московским проспектом и так называемой Гурьевской развязкой вместо ненормативных двух полос будет современная шестиполосная дорога первой категории без светофорного регулирования и пересечения в одном уровне. Подрядчик опережает график почти в два раза и готов сдать объект до конца этого года, - добавил Рольбинов. - Подрядчики не остановили работы во время новогодних каникул. На всех площадках дорожники трудятся уже с третьего января. И даже с учётом неблагоприятных погодных условий темпы работ не снижают.

По словам Рольбинова, в конце 2016 года региональный оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 утвердил рабочую версию транспортного мастер-плана на время проведения турнира. Сейчас идут согласования с соответствующими силовыми структурами и органами безопасности. Документ, разработанный Высшей школой экономики, должен обеспечить комфортное передвижение для болельщиков, участников игр и жителей региона. Запланировано создание регионального центра управления перевозками, куда будут включены городские и областные операторы.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.