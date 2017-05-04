Строители "Волгоград Арены" начали витражное остекление

Рабочие приступили к витражному остеклению стадиона чемпионата мира-2018 в Волгограде, сообщает welcome2018.com. Площадь витражей, которые будут смонтированы на здании стадиона и входных группах, составит 11,3 тысячи кв. м. Толщина стекла, используемого в остеклении составляет от 6 до 12 мм.

Параллельно ведется облицовка внешнего периметра монолитных конструкций стадиона и входных групп: специалисты выполняют дополнительное утепление стен и монтаж вентилируемого фасада из композитных кассет общей площадью 8 тысяч кв. м. Витражи в сочетании с вентилируемым фасадом сформируют тепловой контур "Волгоград Арены" и входных групп.

"Волгоград Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.