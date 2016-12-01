20:09 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Строители "Волгоград Арены" благоустроят набережную у стадиона

0
0
0

Строители "Волгоград Арены" планируют провести благоустройство набережной Волги возле стадиона, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генподрядчика строительства - компании "Стройтрансгаз" - Марию Руденко. Ранее о необходимости укрепления правого берега реки заявлял глава региона Андрей Бочаров. 

- Вблизи правого берега Волги возле строящейся "Волгоград Арены" строители сформируют устойчивый насыпной склон, на котором будут располагаться две входные группы стадиона, две террасы и лестницы, между которыми будет уложен газон, - пояснила Руденко. По ее словам, строители уже уложили первые 10 тысяч кубометров песка. 

- Для обеспечения высокого качества работ укладка каждого последующего слоя песка производится только после получения положительного лабораторного заключения по плотности предыдущего слоя, - добавил руководитель строительства Сергей Камин.

Стадион в Волгограде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру соперников сборной России по группе A.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3833359

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ