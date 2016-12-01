Строители "Волгоград Арены" благоустроят набережную у стадиона

Строители "Волгоград Арены" планируют провести благоустройство набережной Волги возле стадиона, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генподрядчика строительства - компании "Стройтрансгаз" - Марию Руденко. Ранее о необходимости укрепления правого берега реки заявлял глава региона Андрей Бочаров.

- Вблизи правого берега Волги возле строящейся "Волгоград Арены" строители сформируют устойчивый насыпной склон, на котором будут располагаться две входные группы стадиона, две террасы и лестницы, между которыми будет уложен газон, - пояснила Руденко. По ее словам, строители уже уложили первые 10 тысяч кубометров песка.

- Для обеспечения высокого качества работ укладка каждого последующего слоя песка производится только после получения положительного лабораторного заключения по плотности предыдущего слоя, - добавил руководитель строительства Сергей Камин.

Стадион в Волгограде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру соперников сборной России по группе A.