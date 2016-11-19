Строители "Урал Арены" работают в 30-градусный мороз

Сильные морозы в Екатеринбурге не повлияли на работу строителей стадиона чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Температура опустилась ниже 30 градусов, но рабочие продолжают монтаж балок навеса над ареной, которые соединяют внутреннее и внешнее кольцо кровли стадиона.

Балки из двух частей собираются на земле и поднимаются краном. Сейчас установлено три балки, но до Нового года должны быть готовы все 54. Отмечается также, что в здание было заранее проведено отопление, в помещении сейчас тепло.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.