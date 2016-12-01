Строители стадиона "Калининград" ликвидировали отставание по срокам

Строительство стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде вошло в график, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя исполнительной дирекции по подготовке региона к турниру Павла Саркисова. По его словам, сейчас на объекте активно идет работа по сборке силовых металлоконструкций для формирования будущей крыши стадиона.
- В настоящее время строители полностью наверстали то отставание от графика, которое произошло из-за того, что мы начали возведение стадиона намного позже, чем другие города России, - подчеркнул Саркисов. - Можно уверенно говорить, что сегодня сооружение объекта идет ровными темпами и даже опережает аналогичное строительство в некоторых регионах страны.
Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
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http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=788073&sec=1671