Строители стадиона "Калининград" ликвидировали отставание по срокам

Строительство стадиона чемпионата мира-2018 в Калининграде вошло в график, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя исполнительной дирекции по подготовке региона к турниру Павла Саркисова. По его словам, сейчас на объекте активно идет работа по сборке силовых металлоконструкций для формирования будущей крыши стадиона.

- В настоящее время строители полностью наверстали то отставание от графика, которое произошло из-за того, что мы начали возведение стадиона намного позже, чем другие города России, - подчеркнул Саркисов. - Можно уверенно говорить, что сегодня сооружение объекта идет ровными темпами и даже опережает аналогичное строительство в некоторых регионах страны.

Калининград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.