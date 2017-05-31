Строители начали подъем вантовой кровли "Волгоград Арены"

Строители приступили к подъему вантовой системы кровли на стадионе чемпионата мира-2018 в Волгограде, сообщает welcome2018.com. Данная кровля является уникальной для российских арен. Система представляет собой конструкцию, напоминающую велосипедное колесо. Внешним контуром системы служит жесткое компрессионное кольцо стадиона. Внутренний контур - гибкий и смонтирован из стальных канатов (вант), контуры системы соединены между собой радиальными вантами. Общая протяженность используемых в конструкции канатов составляет 12 км. Вес конструкции - около 2300 тонн.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.